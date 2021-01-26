Володин и Григоренко обсудили взаимодействие Думы и правительства

Володин и Григоренко обсуждали приоритетные законопроекты, которое правительство внесет на рассмотрение ГД в весеннюю сессию.
"Также Вячеслав Володин и Дмитрий Григоренко обсудили вопрос повышения эффективности совместной работы Государственной Думы и Правительства в области законотворчества", – сообщает пресс-служба Государственной Думы.
Ранее Вячеслав Володин направил внесенные президентом законопроекты в профильные комитеты. Речь идет о поправках в в Трудовой, Жилищный, Земельный кодексы и в закон о государственной гражданской службе. Депутаты рассмотрят их в приоритетном порядке.
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