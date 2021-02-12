Белорусы обрадовались: Лукашенко стало плохо во время выступления

Накануне в Минске началось шестое Всебелорусское народное собрание. На мероприятии не обошлось без казусов.

В Сети появился весьма занимательный видеоролик, на котором запечатлен фрагмент одного из выступлений на полях собрания. На нём президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказывал участникам о стратегии развития страны на ближайшие пять лет, но в какой-то момент что-то пошло не так.

Лукашенко начал сильно кашлять, из-за чему ему пришлось взять паузу. Батька попытался отшутиться, мол, к нему опять пришла некая "зараза", которая терзает его уже три дня кряду. После этого он снова залился кашлем. На мгновение в зале повисло напряженное молчание, но после этого зрители почему-то принялись аплодировать. Вскоре глава белорусского государства всё же продолжил свою речь, но в его голосе был отчётливо слышен хрип.

Пользователи интернета довольно неоднозначно отреагировали на это происшествие. Одни намекнули, что надеются на тяжелое заболевание белорусского лидера, а другие напрямую желали ему смерти и даже пытались предположить, сколько ему осталось жить. Примечательно, что, судя по всему, все они были из Белоруссии – у многих комментаторов вместо фото профиля был установлен бело-красно-белый флаг оппозиции.

Была и третья категория пользователей, которые предположили, что Александр Лукашенко заболел коронавирусной инфекцией COVID-19, отмечая, что у них она начиналась так же. Но по его словам, он перенёс заболевание бессимптомно ещё летом прошлого года.