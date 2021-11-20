Володин оценил инициативу конгресса США о непризнании Путина президентом: Боятся до истерики

Россия не вмешивается в американские выборы, аналогично должны поступать и США, отметил политик. "Не конгрессменам США решать, кому быть, а кому нет президентом нашей страны. Решать будут граждане Российской Федерации", – написал Володин.

Проекты резолюций о непризнании Путина президентом – лучшая оценка правильности пути и выбора, который сделали россияне, отметил спикер ГД.

По его мнению, подобная резолюция говорит о страхе США перед сильной Россией.

"Боятся до истерики. Делают все, чтобы нас ослабить, а затем разрушить. Для этого им необходимо, чтобы у нас сменилась власть", – сказал Володин.

Он вновь повторил, что считает Путина преимуществом России. Направленные в его сторону удары призваны ослабить нашу страну, заявил Володин.

Спикер напомнил, что США после распада СССР не выполнили ни одного своего обещания. Вместо помощи, мира, дружбы и инвестиций наша страна получила санкции и приближение НАТО.

"Если бы наша страна была слабой, а президентом могли управлять из-за океана, не звучали бы угрозы и непризнание выборов", – уверен Володин.