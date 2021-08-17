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Политика
Володин констатировал крах внешней политики США

Володин констатировал крах внешней политики США

Присутствие американской армии в Афганистане закончилось трагедией и гуманитарной катастрофой, заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Происходящее свидетельствует о крахе американской внешней политики, написал председатель ГД в своем телеграм-канале.
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Володин отметил, что за время операции США и их союзников в Афганистане количество нарколабораторий выросло в сотни раз, население обнищало, а четверть миллиона мирных граждан погибли в результате боевых действий.
"Сейчас мы становимся свидетелями жутких кадров происходящего. Что впереди? Можно только предположить", – написал спикер.

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По его словам, происходящее не может не беспокоить Россию. Он напомнил, что Афганистан граничит со стратегическими партнерами нашей страны. "Да и российские границы находятся намного ближе тех же Соединенных Штатов", – добавил Володин.

Спикер отметил, что на фоне происходящего не слышно заявлений Госдепартамента США, ПА ОБСЕ, ПАСЕ и Европарламента о дальнейшей помощи Афганистану и соседним странам и нарушениях прав человека. "По-видимому, так и не дождемся. Так же, как не дождались их по Ливии, Ираку, Сирии, Югославии", – напомнил председатель ГД.

Сложно назвать страны, которые бы выиграли от американского вторжения, сказал спикер. "Сегодня мы стали свидетелями краха американской внешней политики", – констатировал Володин.

При этом спикер указал на рост бюджетов США и стран Европы на "продвижение демократии" в других государствах – свержение существующих властей, создание напряжения и конфликтов.

"Правильно было бы эти бюджеты направить на помощь народам Афганистана и сопредельных с ним государств, которые в полной мере столкнулись с последствиями деятельности США", – заключил политик.

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Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 17 августа 2021, 10:20 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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