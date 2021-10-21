Жириновский назвал год начала Третьей мировой войны

Военные учения НАТО на Украине не остались незамеченными Россией и Белоруссией. Например, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о расширении присутствия Североатлантического альянса вблизи границ Союзного государства. Он также заметил, что вдвое возросла численность наиболее боеготовых натовских военных – до 40 тысяч.
Расширение инфраструктуры альянса на Украине обсудили в студии передачи "60 минут". Так, Владимир Жириновский назвал военные учения НАТО в Незалежной очередным этапом подготовки к реальной войне. По мнению политика, глобальный вооруженный конфликт начнется в 2027 году.
Ведущий передачи Евгений Попов стал ерничать, отмечая, что Жириновский перенес Третью мировую войну на шесть лет. Лидер ЛДПР то ли в шутку, то ли всерьез ответил, что хочет спокойно встретить свое 80-летие в 2026-м. "А потом уже начинайте", – позволил политик.
Продолжая свою мысль, Владимир Вольфович объяснил, что натовские войска складируют на Украине боеприпасы, чтобы в какой-то момент пойти войной на Россию. Вместе с тем он отметил, что раньше на украинской территории было множество российского вооружения, но "все разворовали".
Ранее "Дни.ру" писали, что Владимир Жириновский предложил переименовать должность президента РФ. Депутат Госдумы считает, что нужно называть занимающего этот пост верховным правителем России.
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