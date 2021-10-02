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Политика
Жириновский предложил переименовать должность президента России

Жириновский предложил переименовать должность президента России

Российский депутат не устает эпатировать публику громкими заявлениями и смелыми инициативами.
прочитано 613 раз

Известный российский политик, лидер Либерально-демократической партии России и депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил переименовать должность президента России. Жириновский предложил называть занимающего этот пост верховным правителем России.

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 Владимир Вольфович Жириновский

Владимир Вольфович Жириновский политический деятель, депутат Госдумы России

Председатель ЛДПР считает, что такая формулировка является более смелой, гордой и ответственной, а также демонстрирует оптимизм по отношению к гражданам. В интервью отечественным журналистам парламентарий заявил, что его партия будет добиваться внесения соответствующих поправок в законодательство.

Стоит отметить, что Владимир Жириновский выдвигает эту идею не в первый раз. Учредить должность верховного правителя политик предлагал еще в 2014 году на встрече президента России Владимира Путина с депутатами в Ялте. Тогда российский лидер воспринял это высказывание либерал-демократа как шутку и подчеркнул, что позиция Жириновского не является официальной позицией властей и далеко не всегда с ней совпадает. Однако глава ЛДПР дал понять, что его намерения серьезны и предложил поднять вопрос о смене должности министра иностранных дел на "министра пропаганды", а также о реставрации империи.

Примечательно, что в 2020 году в комиссию по внесению поправок в Конституцию также поступило предложение о переименовании должности президента в верховного правителя. Однако автор инициативы остался неизвестным.

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Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 2 октября 2021, 16:45 Источник: Радио "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость867728
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как он может находиться в Думе? По нем же психушка плачет!
1

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