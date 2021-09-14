С Жириновского сползли штаны прямо перед камерами

Председатель ЛДПР попал в неловкое положение. Владимир Жириновский едва не засветил ягодицы.

Политический деятель Владимир Жириновский публично оконфузился во время дебатов на телевидении. Они были посвящены грядущим выборам, которые могут решить судьбу России. Депутат выступил с экспрессивной речью, характеризуя президента Владимира Путина и премьер-министра Владимира Мишустина. Будучи на взводе, Владимир Жириновский ощутил, как с него сползают брюки.

"Путин — коммунист, Мишустин — коммунист. Все в правительстве министры, все губернаторы — они, так сказать, коммунисты", — гневно произнес политик со свойственной ему жестикуляцией. Однако поток мыслей ему пришлось остановить, чтобы нижняя часть туловища не оголилась. Владимир Жириновский оперативно подтянул соскользнувшие с талии штаны.

Камеры сняли этот внезапный инцидент и, как следствие, его показали во время трансляции теледебатов. Так что все, кто смотрел программу в установленное время, увидели, как лихо Владимир Жириновский потерял элемент одежды. Отрывок с многозначительной речью депутата распространился в Сети, вызвав небывалый интерес у общественности.

Напомним, Всероссийский центр исследования общественного мнения проанализировал рейтинг доверия россиян к политическим деятелям. По данным экспертов, Владимир Жириновский обзавелся благосклонностью 30% опрошенных граждан.