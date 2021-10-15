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Политика
Своих забот хватает: политолог Лебедев о безразличии Евросоюза к проблемам Украины

Своих забот хватает: политолог Лебедев о безразличии Евросоюза к проблемам Украины

Политолог Сергей Лебедев заметил, что Европейский союз (ЕС) отстраняется от проблем Украины.

Продолжение: В офисе Зеленского рассказали о девяти сценариях войны с Россией
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На этой неделе журнал DenikN опубликовал интервью специального посла Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлава Бартушки. В беседе с изданием дипломат пожаловался на существование так называемой второй Украины, которая, по его мнению, нагло сотрудничает с РФ.

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 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Слова чешского политика не удивили Сергея Лебедева. Он подтвердил, что некоторые украинские бизнесмены и олигархи на самом деле находятся в достаточно тесных отношениях с Россией, поскольку их деятельность в той или иной степени связана с Москвой.

Говоря об отношениях русских и украинцев в целом, политолог выразил уверенность, что со временем эти народы смогут восстановить отношения, однако это произойдет лишь через несколько десятков лет. По словам Лебедева, представители власти на Украине сделали все, чтобы жители страны ненавидели своих соседей на востоке.

Однако Запад, на поддержку которого так рассчитывают в Киеве, начал отстраняться от украинских проблем, обратил внимание эксперт. Это происходит потому, что у Евросоюза сейчас хватает своих забот. Впереди зима, и возникла угроза нехватки газа.

"Это настолько плачевное положение дел, что ЕС чихать хотел сейчас на проблемы Украины", – цитирует Лебедева "Общественная служба новостей".

Ранее "Дни.ру" писали о военной миссии ЕС на Украине. По словам министра обороны страны Андрея Тарана, военные начнут заниматься "учебной подготовкой" до конца 2021 года. Политолог считает, что Россия и Белоруссия обязательно отреагируют на это.

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Фото: Yevhen Liubimov / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 15 октября 2021, 21:01 Источник: Экономика сегодня ✓ Надежный источник

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