Россия и Белоруссия отреагируют на военную миссию ЕС на Украине – политолог Сыч

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что до конца 2021 года в стране будет развернута "военная совещательно-тренировочная миссия" Евросоюза. То есть военные займутся в Незалежной "учебной подготовкой", будут отрабатывать свои навыки и умения.
Андрей Сыч уверен в двойном назначении этой миссии. Мол, учебной ее назвали, желая обойти запрет Конституции Украины на размещение в стране военных объектов других государств. Однако политолог сомневается, что военная миссия развернется в Незалежной в текущем году. По его мнению, это произойдет не раньше 2022-го.
Эксперт отметил, что в этом году в Белоруссии много раз сталкивались с деятельностью воспитанников военных баз на Украине. По словам Сыча, диверсанты поджигали дома, пытались похитить людей, планировали убийства. Остановить их удалось благодаря КГБ, подчеркнул политолог.
Сыч считает, что, организовывая военную миссию на Украине, в Евросоюзе должны понимать: Россия и Белоруссия отреагируют на это.
Ранее глава делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО, народный депутат Егор Чернев сделал заявление о широкомасштабной войне с Белоруссией. Он считает, что президент России Владимир Путин хочет натравить соседнюю республику на Незалежную.
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