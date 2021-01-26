Рейтинг Зеленского упал до минимума

Киевский международный институт социологии (КМИС) обнародовал результаты социологического опроса жителей страны. Если бы выборы президента проходили во второй половине января, то за Владимира Зеленского отдали бы голос 13,4% респондентов. Отметим, что в 2019 году его поддержали 73,2% избирателей.
На втором месте находится экс-президент Петр Порошенко. Председателя партии "Европейская солидарность" поддержали 10,6% опрошенных. Далее идет глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко с 8% голосов. Четвертую позицию занимает политик Юрий Бойко – его поддержали 7,4% респондентов.
Если бы в стране проводился второй тур в паре Зеленский и Порошенко, то за действующего лидера проголосовали бы 30,6% опрошенных. Бизнесмена поддержали бы 24,9% украинцев. Примечательно, что более 19% респондентов отказались принимать участие в выборах.
В конце 2020 года социологический Центр Разумкова также провел опрос среди граждан. 42% украинцев назвали Владимира Зеленского "разочарованием года". По словам экспертов, недовольство граждан связано с невыполнением президентом обещания урегулировать конфликт на юго-востоке страны.
Популярные темы форума
Навальный - герой?
Дворец Путина
Я старая и я этого не боюсь и не стесняюсь
Вы хотели бы жить в дворце?
России грозит революция?..
Нату в игнор
Привет, козлы и козы
Была тема о дворцах. Теперь другая. А вы бы хотели жить нормально. И как вы это видите??
Байден
Кого накзаывали в детстве? И как это аукнулось сейчас?