Политолог Погребинский предостерег Зеленского от наступления в Донбассе: Путин не шутит

По его словам, так называемая партия войны представлена не только в украинской оппозиции, но и в окружении президента Владимира Зеленского. Идеи военного блицкрига в Донбассе достаточно популярны, отметил политолог.
Погребинский напомнил, что в Киеве хотят получить поддержку от США, Великобритании и Турции. Украинское руководство надеется на поставки вооружений и очередные антироссийские санкции, поянил эксперт.
Но такое развитие событий маловероятно, полагает аналитик. "Любая помощь "друзей Украины" в принципе не способна противостоять гарантиям недопущения военной победы над Донбассом, публично и неоднократно сформулированным Владимиром Путиным", – цитирует эксперта "Независимая газета".
Погребинский считает, что возобновление войны в Донбассе приведет к разгрому украинской армии и потере Незалежной своей государственности. Новое американское руководство хорошо осознает эти риски, резюмировал аналитик.
Напомним, что прекращение войны в Донбассе Владимир Путин и Владимир Зеленский обсуждали на саммите в Париже в декабре 2019 года. Президенты договорились об обмене военнопленными и отводе вооружений. Но боевые действия продолжаются.
Окончание войны в Донбассе было одним из основных предвыборных обещаний Зеленского. В недавнем интервью BBC он заявил, что уйдет в отставку, если не сможет достичь мира на востоке страны.
Популярные темы форума
Вы старая дева - вам сюда
Вы старая дева - вам сюда, часть вторая.
Поломана психика
Сын поддерживает Навального
А вы страдаете авторитаризмом?
Почему показывают по телевидению Бари Алибасова и его женщин?
Судба Старых Дев - копировать родителей !!!
мужчины красят ногти
Сергей
Вы бы хотели, чтобы Аляска присоединилась к России?