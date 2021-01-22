Володин направил президентские законопроекты в профильные комитеты ГД

Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу поправки в Трудовой, Жилищный, Земельный кодексы и в закон о государственной гражданской службе. Спикер ГД Вячеслав Володин направил инициативы в профильные комитеты.



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