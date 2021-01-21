Дума рассмотрит законопроекты о персональных данных и цифровой валюте

В весеннюю сессию депутаты рассмотрят ряд вопросов, связанных с развитием цифровых технологий. Об этом сообщил зампред Государственной Думы Александр Жуков по итогам семинара на площадке Корпоративного университета Сбербанка.



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