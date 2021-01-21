Дума рассмотрит законопроекты о персональных данных и цифровой валюте

Одной из ключевых тем на семинаре стала кибербезопасность. По словам Жукова, депутатам предстоит рассмотреть ряд вопросов по защите персональных данных.
"Сегодня киберпреступления, связанные, в частности, со списанием денег со счетов граждан, требуют своевременного ответа. Для этого необходимо создать и законодательное сопровождение, и структуры, которые боролись бы с киберпреступностью", – отметил Жуков.
Также на рассмотрении находятся инициативы об использовании цифровой валюты, рассказал зампред ГД. "Правительство готовит материалы по внедрению эксперимента по искусственном интеллекту. Все эти вопросы мы будем в течение весенней сессии обсуждать", – уточнил парламентарий.
В семинаре принимали участие спикер Вячеслав Володин, руководители фракций и профильных комитетов. Они ознакомились с цифровыми продуктами Сбербанка: виртуальными ассистентами, решениями по распознаванию речи и биометрии, облачными технологиями и другими инновационными решениями. Парламентарии призвали к ускоренному развитию IT-сферы в России.
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