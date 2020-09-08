"Защитили страну от блицкрига": Лукашенко прокомментировал избиение протестующих

По словам участника интервью с Александром Лукашенко, политик будет разбираться со случаями жестоких расправ над людьми. Он назвал это "первыми горячими эмоциями".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил жестокое обращение сотрудников правоохранительных органов с людьми во время массовых протестов в стране. Белорусский лидер назвал избиения людей "первыми горячими эмоциями" и заявил, что ОМОНовцы защитили страну от блицкрига. Об этом поведал участник интервью с Лукашенко, корреспондент ВГТРК Евгений Рожков на передаче "60 минут" на канале "Россия-1".

Жесткие разгоны протестующих происходили в первые дни после президентских выборов. Тогда Сеть наводнили ужасающие фото и видео последствий действий правоохранителей.

В беседе с российскими журналистами во вторник, 8 сентября, Лукашенко не исключил досрочных президентских выборов. Ранее об этом писали "Дни.ру".

Также в ходе интервью Лукашенко заявил, что в случае падения республики Россия будет следующей. Он призвал "не расслабляться" из-за неких "политических событий", которые скоро могут произойти в России.

Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. После них люди начали протестовать и требовать отставки Александра Лукашенко. Запад не признал итоги голосования, поэтому в Москве и Минске склонны считать, что в организации беспорядков замешаны западные спецслужбы.