Референдуму об объединении России и Белоруссии предрекли провал

Оппозиция и сторонники действующего президента находятся по разную сторону баррикад. Но и те и другие хотят сохранения независимой Белоруссии, отмечают авторы телеграм-канала.
Несмотря на тесные связи с восточным соседом, идея объединения с Россией не является для белорусов привлекательной. Люди понимают, что интеграция обернется масштабными социально-экономическими изменениями в стране, полагает "Новый век".
Если вопрос объединения с Россией будет вынесен на референдум, белорусы проголосуют против, а если результаты будут сфальсифицированы, это вызовет новую волну протестов, полагают эксперты. "Даже в среде сторонников белорусского президента разговоры об объединении воспринимаются негативно", – пишут авторы телеграм-канала.
Они напомнили, что 5-6 лет назад Кремль отказался от присоединения Донбасса. Интеграцию с Россией поддерживало далеко не все население Донецкой и Луганской республик.
В Белоруссии объединение с восточным соседрм поддерживает еще меньше населения, да и в России эта идея не слишком популярна, уверены авторы. По их мнению, спешка в этом вопросе приведет к росту социальной напряженности по обе стороны границы.
Во вторник, 8 сентября, Александр Лукашенко дал интервью российским журналистам. По словам белорусского лидера, он готов продолжать интеграцию с Москвой. Но тут же поставил условие: для начала нужно, чтобы заработали уже существующие институты и проекты в рамках Союзного государства.
Идея углубленной интеграции России и Белоруссии руководство двух стран обсуждает не первый год. Ранее главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов утверждал, что в Москве Александру Лукашенко предлагали пост спикера парламента Союзного государства. Батька отказался.
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