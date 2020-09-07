"Лукашенко спешит сложить яйца": Белоруссии прочат экономический крах из-за действий президента

Зажатый между "молотом" оппозиции и протестующих и "наковальней" России, помощь которой может обойтись слишком дорого, белорусский лидер продолжает проигрывать по всем фронтам. Экономика страны, о которой якобы сильно беспокоится Батька на фоне митингов, может не выдержать накала страстей.

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