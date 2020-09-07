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"Лукашенко спешит сложить яйца": Белоруссии прочат экономический крах из-за действий президента

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Зажатый между "молотом" оппозиции и протестующих и "наковальней" России, помощь которой может обойтись слишком дорого, белорусский лидер продолжает проигрывать по всем фронтам. Экономика страны, о которой якобы сильно беспокоится Батька на фоне митингов, может не выдержать накала страстей.
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Такого мнения придерживается Александр Класковский. Эксперт отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко удерживает власть за счет силовиков. Но если дубинками можно разогнать протестующих, то экономику люди в погонах поднять не в силах.

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Класковский считает, что действия власти, рассчитывающей на правоохранительные органы, может спугнуть всех инвесторов. Национализация неугодных режиму фирм в купе с задержанием протестующих сотрудников IT-компаний, таких как PanaDoc, может привести к бегству бизнеса из страны. Специалист подчеркнул, что некоторые предприятия уже начали закрываться и эвакуировать своих сотрудников. Так, в Литве заявляют, что уже 21 белорусская IT-фирма попросила предоставить возможность переезда в страну.

Если ситуация не изменится в ближайшее время, Белоруссия может вскоре "вернуться в девяностые", о чем Александр Лукашенко предостерегал народ во время избирательной кампании. В стране останутся лишь колхозы, требующие больших вложений, и доставшиеся в наследство от социалистической эпохи огромные, но "умирающие" заводы.

"Можно, конечно, омоновцев посадить за компы, но много они не напрограммируют", – иронично подметил эксперт.

Класковский добавил, что сейчас Лукашенко как никогда слаб и зависим от России и "спешит сложить все яйца в ее корзину".


Автор: 7 сентября 2020, 09:08 Источник: Naviny.by ✓ Надежный источник

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