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"Несколько уголовных дел": Лукашенко хотят предать международному суду

Александр Лукашенко. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Вместо беспорядков с баррикадами и "вилами" белорусы упорно хотят добиться своего мирным путем. Граждане ежедневно собираются на мирные акции протеста, а основные соперники президента пытаются заставить его уйти, оказывая политическое давление.
прочитано 2848 раз

Главная соперница президента Белоруссии Александра Лукашенко на минувших выборах – Светлана Тихановская – накануне выступила в Организации Объединенных Наций (ООН) по видеосвязи, призвав международное сообщество осудить действия правящего режима и прислать в Белоруссию международную наблюдательную миссию. Она напомнила о незаконном задержании протестующих и назвала страну "заложником одного человека".

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Еще один оппонент Батьки – бизнесмен и блогер Валерий Цепкало на своем ютуб-канале рассказал о намерении инициировать над Лукашенко международный суд. Цепкало рассказал, что в настоящее время его команда работает с американскими и европейскими юристами, чтобы собрать достаточно материала для "возбуждения нескольких уголовных дел" в отношении белорусского лидера. Тогда его можно будет судить за рубежом.

Предприниматель подчеркнул, что режим, который возглавляет Александр Лукашенко, является неприемлемым для Белоруссии.

Напомним, что пламя протеста в Белоруссии разгорелось после того, как Лукашенко победил на президентских выборах 9 августа, набрав более 80% голосов. Граждане назвали такие результаты сфальсифицированными и вышли на улицы с требованием проведения честных выборов. Однако президент отказался выполнить это требование, заявив, что такое произойдет только после его смерти. В результате в стране почти месяц проводятся ежедневные демонстрации.

Автор: 5 сентября 2020, 10:42 Источник: "Интерфакс"

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

гость
Ответить
аферисту цепкале осталось додумать самую малость,как он в эуропэйский суд лукашенко будет доставлять.
Светлячок
Ответить
Тирана под суд ! А то возомнил себя владельцем Белоруссии!!!
Гость
Ответить
Этот тараканище сначала подпишет все нужные договора с Путиным, а затем его спишут и поселят где нибудь в РФ.
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