Политолог объяснил, почему Россия не ввела войска на Украину в 2014 году

В марте 2014 года Совет Федерации дал президенту Владимиру Путину право ввести войска на Украину. Но российскую армию для наведения порядке в соседней стране Кремль так и не использовал. Политолог и журналист Виталий Третьяков объяснил, почему Москва отказалась от такого радикального шага.



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