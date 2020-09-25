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Политика
Политолог объяснил, почему Россия не ввела войска на Украину в 2014 году

Политолог объяснил, почему Россия не ввела войска на Украину в 2014 году

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В марте 2014 года Совет Федерации дал президенту Владимиру Путину право ввести войска на Украину. Но российскую армию для наведения порядке в соседней стране Кремль так и не использовал. Политолог и журналист Виталий Третьяков объяснил, почему Москва отказалась от такого радикального шага.
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Россия весной 2014 года легко могла бы взять под контроль всю территорию Украины, считает эксперт. Но в таком случае Кремлю пришлось бы что-то делать с большим количеством антироссийски настроенных националистов.

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Сейчас радикалы являются головной болью президента Украины Владимира Зеленского. Националисты играют заметную роль во внутриполитической жизни страны. Если бы Россия ввела войска на Украину, то сотни и тысячи радикалов мгновенно стали бы проблемой для Кремля.

"Зачем России на своей территории получить полностью нелояльное население в несколько сотен тысяч?" – сказал политолог в интервью порталу "Украина.ру".

Что касается Донбасса, то Донецкая и Луганская республики в состав Украины не вернутся, уверен Третьяков. По его мнению, для Москвы вопрос признания ДНР и ЛНР уже решенный, единственный вопрос – когда это лучше сделать.

Признать народные республики Донбасса можно и сегодня, считает эксперт. С другой стороны, в Кремле хотят подождать – возможно, произойдут события наподобие тех, что случились перед признанием Абхазии и Южной Осетии, отметил Третьяков.

Он призвал российское руководство увеличить масштабы выдачи российских паспортом жителям Донбасса. В то же время есть опасность, что документы получат скрытые радикалы, которые затем попытаются устроить теракты в России.

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил создать "Российскую конфедерацию". По его мнению, туда нужно включить Белоруссию, ДНР, ЛНР, Абхазию и Южную Осетию.

25 сентября 2020, 15:04 Источник: "Украина.ру" ✓ Надежный источник

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