Зеленского подняли на смех после очередной жалобы ЕС из-за Крыма: Что он курит?

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обсудил с представителем Евросоюза вопросы возвращения Крыма и защиты прав проживающих на полуострове украинцев. По словам главы государства, тема принадлежности Крыма должна сохраняться в поле внимания Организации Объединенных Наций и ЕС.
Кроме того, Зеленский заявил о необходимости создания дискуссионной площадки для переговоров об "оккупации". На ней, по словам главы государства, должны рассматриваться вопросы гуманитарного характера и способов возвращения утраченных территорий Незалежной.
Жозеп Боррель в ответ заявил, что Евросоюз не намерен признавать права России на Крым и не изменит свою позицию по вопросу принадлежности полуострова.
Комментируя ситуацию, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян усомнился в адекватности украинского лидера. Он предположил, что Владимир Зеленский употребляет психотропные вещества.
"У меня всего лишь один вопрос к нему. Что он курит, если у него такие навязчивые фантазии время от времени возникают?", – недоумевает Манукян.
По мнению специалиста, озабоченность Зеленского Крымом доходит до откровенного бреда. В связи с этим эксперт ОП "отправил" президента к врачам, дабы те избавили политика от таких навязчивых идей, пока это еще возможно.
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