Украина готовится к местным выборам, которые пройдут 25 октября. Львовский журналист Остап Дроздов ожидает предстоящего голосования с нескрываемой тревогой: по его мнению, итоги выборов ознаменуют "полный крах" Украины.



Грядущее голосование станет серьезным испытанием для Владимира Зеленского и его политсилы "Слуга народа". Журналист из Львова Остап Дроздов считает, что как минимум в трети регионах победу на выборах одержит партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", резко критикующая социально-экономическую политику властей и выступающая за нормализацию отношений с Россией.



Победа оппозиции приведет к "полному краху" Украины, уверен журналист. По его мнению, успех "Оппозиционной платформы" станет триумфом "реваншистов" и олигархических кланов.

Дроздов указал на несовершенство избирательной системы Украины, которое, по его мнению, позволяет избираться только состоятельным людям. "Никто не будет менять систему, потому что она всех устраивает", – приводит слова журналиста портал "Политнавигатор".

В середине июля Верховная рада страны назначила местные выборы на 25 октября. Ряд политиков и экспертов полагали, что президент Владимир Зеленский может пойти на отмену голосования, сославшись на трудную эпидемиологическую обстановку.

Как Вы думаете, Зеленский пойдет на отмену местных выборов под предлогом всплеска заболеваемости коронавирусом? — Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_) September 14, 2020

Результаты социологических исследований дают небольшое преимущество партии власти. Согласно опросам, за "Слугу народа" готовы проголосовать 16% респондентов.

На втором месте в списке политических предпочтений украинцев расположилась "Оппозиционная платформа – За жизнь". Поддержать ее готовы почти 12% опрошенных.

Далее с небольшим отставанием следует партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность". Если бы выборы состоялись в ближайшие дни, за политсилу проголосовали бы 11,3% украинцев. Партии Юлии Тимошенко "Батькивщина" доверяют 8,2% респондентов.