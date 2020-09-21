Во Львове анонсировали "полный крах" Украины: это произойдет 25 октября

Грядущее голосование станет серьезным испытанием для Владимира Зеленского и его политсилы "Слуга народа". Журналист из Львова Остап Дроздов считает, что как минимум в трети регионах победу на выборах одержит партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", резко критикующая социально-экономическую политику властей и выступающая за нормализацию отношений с Россией.
Победа оппозиции приведет к "полному краху" Украины, уверен журналист. По его мнению, успех "Оппозиционной платформы" станет триумфом "реваншистов" и олигархических кланов.
Дроздов указал на несовершенство избирательной системы Украины, которое, по его мнению, позволяет избираться только состоятельным людям. "Никто не будет менять систему, потому что она всех устраивает", – приводит слова журналиста портал "Политнавигатор".
В середине июля Верховная рада страны назначила местные выборы на 25 октября. Ряд политиков и экспертов полагали, что президент Владимир Зеленский может пойти на отмену голосования, сославшись на трудную эпидемиологическую обстановку.
Как Вы думаете, Зеленский пойдет на отмену местных выборов под предлогом всплеска заболеваемости коронавирусом?— Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_) September 14, 2020
Результаты социологических исследований дают небольшое преимущество партии власти. Согласно опросам, за "Слугу народа" готовы проголосовать 16% респондентов.
На втором месте в списке политических предпочтений украинцев расположилась "Оппозиционная платформа – За жизнь". Поддержать ее готовы почти 12% опрошенных.
Далее с небольшим отставанием следует партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность". Если бы выборы состоялись в ближайшие дни, за политсилу проголосовали бы 11,3% украинцев. Партии Юлии Тимошенко "Батькивщина" доверяют 8,2% респондентов.
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