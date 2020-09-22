Новости Белоруссии Крым Президентские выборы в США Коронавирус в России

Топ новостей

Принудительная "украинизация" школ Зеленским привела к протестам педагогов: Родители плачут
Шепелев рассказал о романе с Галкиным
"Они живут отдельно": известная певица откровенно о Королевой и Глушко после скандала с изменой
Брошенная мужем онкобольная ведущая призналась в страхе остаться уродом
партнеры
Вторник
22 сентября
Лента новостей
13:24
"Мы все находимся в оцепенении": учившаяся у Борисова Тихомирова убита страшной новостью
13:20
Стало известно о тяжелом недуге Варнавы
13:17
Федосеева-Шукшина высказалась о разводе с Алибасовым: Он нам не нужен
13:10
"Может меня поднять": Пеговой подобрали идеального партнера
13:10
Как Любовь Успенская отреагировала на дочь в странном состоянии
13:09
Эксперт: Лукашенко близок к тому, чтобы разозлить Путина
12:52
Глава Адыгеи заболел коронавирусом
12:46
Всплыли старые грехи Тарзана: Не первый раз подставляет Наташу
12:32
"Противопоставляют себя традиции": названа отличительная черта сект
12:26
Врач успокоил беременную Казарновскую: Как хорошо, что вы именно в таком возрасте рожаете
12:19
Ольгу Кабо втянули в грязную аферу: Безнравственные уроды!
12:11
"День влюбленных": целующихся Бузову и Стоцкую засняли вместе
12:07
Зеленский назвал присоединение Крыма к России "попыткой разделить мир на сферы влияния"
12:04
Под Москвой дорожная фреза рухнула на двух школьников
11:44
Террористы в Сирии заявили об убийстве российских военных
11:43
Как чувствует себя заразившийся коронавирусом Харламов
11:38
"Богатые дедульки часто так делают": эксперт о жестокости Петросяна к молодой жене
11:32
"Попросила кредитные каникулы": влезшая в ипотеку Бирюкова осталась без копейки
11:09
Ани Лорак морит себя голодом: Пью только воду
11:02
Почему не стоит хранить пенсию на банковской карте
10:42
"Знойная женщина": декольте едва прикрывало бюст довольной Бочкаревой
10:35
"Оставьте меня в покое, раз не хотите моего счастья": Семенова о конфликте Легкоступовой с детьми
10:35
На шпиль собора Нотр-Дам-де-Пари установили первые статуи
10:22
Как уберечь багаж от порчи в аэропорту – советы грузчика
10:18
В некоторых регионах России власти ужесточили ограничения по коронавирусу – подробности
10:14
Жители Подмосковья пожаловались на захват дома мигрантами
09:48
"У этих людей нет совести": вдова об издевательствах над больной ДЦП дочкой Баталова
09:45
В Хабаровском крае перевернулся автобус с пассажирами
09:37
Борисов забрал друга: скончался еще один известный ведущий телевизионной лотереи
09:35
"Дочь уважает моего избранника": 53-летняя Воробей в четвертый раз собралась замуж
09:28
Космонавту Леонову поставят памятник в его родном селе
08:57
"Может быть, не стоило удалять": Корчевников честно рассказал об опухоли в голове
08:53
Новые детали внезапной смерти ведущего "Русского лото" Михаила Борисова
08:53
Развратный гуляка: Сухорукова в одних трусах сняли с любовницей
08:48
Эксперты рассказали о суровом вердикте российских политиков для Лукашенко
07:02
Коронавирус: последние новости на сегодня, 22 сентября 2020 года
06:42
"Горько!": Водянова показала фото со своей свадьбы
04:31
У затравленной Климовой нашлась защитница
02:24
Звезда фильма "О чем говорят мужчины" напугала повышенной волосатостью
00:17
Изменившегося Билана разнесли за безвкусицу
21:57
Эксперт об экономическом провале Лукашенко: На улицу выйдут те, кто не выходил ранее
21:32
"Вываливают чужие переписки": Королева бросилась за помощью после измены Тарзана
21:30
В Сочи турист сорвался со скалы в каньон реки
21:24
В Москве загорелся Центральный НИИ туберкулеза
21:19
Россияне нашли несостыковки в версиях с одеждой Навального
21:11
Пашаева проверяют на причастность к мошенничеству
21:02
В центре Москвы автомобиль певца Эллей сбил троих пешеходов
20:39
Умерла звезда "Папиных дочек" Владимир Чуприков
20:24
В Ростовской области неизвестные подожгли припаркованные машины
20:10
"Что у вас в голове?!": Меньщикова из "Дома-2" втоптали в грязь за странное имя дочери
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Силовики стали разбегаться от Лукашенко
Принудительная "украинизация" школ Зеленским привела к протестам педагогов: Родители плачут
Тихановская: Протесты в Белоруссии будут продолжаться годы
"Вываливают чужие переписки": Королева бросилась за помощью после измены Тарзана
Эксперт заявила о неизбежности падения режима Лукашенко: Даже план с новой Конституцией не поможет
Эксперт: Россия сегодня в заложниках у Лукашенко
Политика
Зеленский назвал присоединение Крыма к России

Зеленский назвал присоединение Крыма к России "попыткой разделить мир на сферы влияния"

Владимир Зеленский. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Украинский президент Владимир Зеленский выступил в понедельник на Генеральной Ассамблее ООН. Политик набросился с обвинениями на Россию.
прочитано 1846 раз

По словам лидера Незалежной, основание ООН в 1945 году было знаком того, что человечество выучило страшный урок Второй мировой войны. Однако, отметил Владимир Зеленский, "оккупация" Крыма и конфликт на юго-востоке Украины показывают, что Россия так и не запомнила исторический урок.

ПО ТЕМЕ

Принудительная "украинизация" школ Зеленским привела к протестам педагогов: Родители плачут

Зеленский: Между Украиной и Россией нет отношений

 Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

В ходе выступления глава Незалежной обвинил Владимира Путина во вмешательстве в дела независимого государства. "Это выглядит как попытка разделить мир на сферы влияния", – сказал политик в видеообращении по случаю 75-летия Генеральной Ассамблеи организации.

Ранее Владимир Зеленский сообщил журналистам, что между Россией и Украиной нет никаких отношений. Власти недавно начали разговаривать, но об активном сотрудничестве говорить пока рано. Президент Незалежной подчеркнул, что раньше русские и украинцы были братьями и сестрами.

В феврале 2014 года власти Крыма провели референдум по вопросу присоединения к России. Голосование произошло сразу после насильственной смены власти в Незалежной. Отметим, что большинство жителей полуострова выступили за вхождение в состав России.

Результаты референдума отказались признать власти Украины, а также некоторые западные лидеры. В Кремле в свою очередь сообщили, что голосование было честным и добровольным. Президент Владимир Путин позднее заявил, что вопрос с принадлежностью Крыма закрыт окончательно.

Автор: 22 сентября 2020, 12:07 Источник: Youtube ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Эксперт об экономическом провале Лукашенко: На улицу выйдут те, кто не выходил ранее
Эксперт заявила о неизбежности падения режима Лукашенко: Даже план с новой Конституцией не поможет
Эксперт заявила о неизбежности падения режима Лукашенко: Даже план с новой Конституцией не поможет
Тихановская: Протесты в Белоруссии будут продолжаться годы

Шоу-бизнес

"Мы все находимся в оцепенении": учившаяся у Борисова Тихомирова убита страшной новостью
Стало известно о тяжелом недуге Варнавы
Федосеева-Шукшина высказалась о разводе с Алибасовым: Он нам не нужен
Как Любовь Успенская отреагировала на дочь в странном состоянии

Проишествия

Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки
В Минском университете задержали студентов после исполнения песни революционеров
Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске

Lifestyle

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Сериалы

"Знойная женщина": декольте едва прикрывало бюст довольной Бочкаревой

Актриса появилась в общественном месте в откровенном наряде
Шоу-бизнес

Всплыли старые грехи Тарзана: Не первый раз подставляет Наташу

А она все терпит
Шоу-бизнес

Стало известно о тяжелом недуге Варнавы

Поклонники беспокоятся

Шоу-бизнес

Как чувствует себя заразившийся коронавирусом Харламов

Шоумен вышел на связь

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года
Гороскоп на сентябрь 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Она психологически надломлена": Тутберидзе о возвращении Медведевой
"Зажало в ДТП": Ягудин показал обезображенное лицо
Медведева бежит обратно к Тутберидзе после провала
"У меня происходит процесс деградации": сидящая дома Слуцкая поделилась наболевшим

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+