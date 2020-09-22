Зеленский назвал присоединение Крыма к России "попыткой разделить мир на сферы влияния"

Украинский президент Владимир Зеленский выступил в понедельник на Генеральной Ассамблее ООН. Политик набросился с обвинениями на Россию.

По словам лидера Незалежной, основание ООН в 1945 году было знаком того, что человечество выучило страшный урок Второй мировой войны. Однако, отметил Владимир Зеленский, "оккупация" Крыма и конфликт на юго-востоке Украины показывают, что Россия так и не запомнила исторический урок.

В ходе выступления глава Незалежной обвинил Владимира Путина во вмешательстве в дела независимого государства. "Это выглядит как попытка разделить мир на сферы влияния", – сказал политик в видеообращении по случаю 75-летия Генеральной Ассамблеи организации.

Ранее Владимир Зеленский сообщил журналистам, что между Россией и Украиной нет никаких отношений. Власти недавно начали разговаривать, но об активном сотрудничестве говорить пока рано. Президент Незалежной подчеркнул, что раньше русские и украинцы были братьями и сестрами.

В феврале 2014 года власти Крыма провели референдум по вопросу присоединения к России. Голосование произошло сразу после насильственной смены власти в Незалежной. Отметим, что большинство жителей полуострова выступили за вхождение в состав России.

Результаты референдума отказались признать власти Украины, а также некоторые западные лидеры. В Кремле в свою очередь сообщили, что голосование было честным и добровольным. Президент Владимир Путин позднее заявил, что вопрос с принадлежностью Крыма закрыт окончательно.