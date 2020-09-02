Кремль отреагировал на заявление Берлина об отравлении Навального ядом из группы "Новичок"

Алексей Навальный находится в коме уже две недели. Сейчас за его состоянием следят немецкие врачи. После проведенного исследования в лаборатории Бундесвера выяснили, что оппозиционера отравили веществом из группы "Новичок".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль ничего не знает о выводах немецких специалистов. Правительство еще не проинформировали о результатах проведенного исследования.
В МИД России также высказались на эту тему. Согласно информации, которая появилась у "Интерфакса", на Смоленской площади ждут ответ от Берлина на запрос Генеральной прокуратуры.
Напомним, 20 августа во время полета из Томска в Москву Навальному стало плохо. Самолет экстренно приземлился в Омске, после чего оппозиционера госпитализировали в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №1. Спустя несколько дней семья добилась того, чтобы Алексея перевезли в германскую клинику "Шарите".
Ранее "Дни.ру" писали, кому выгодно отравление главного российского оппозиционера.
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