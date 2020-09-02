Политолог указал на главную ошибку Лукашенко: Поверил в свою непобедимость

В критические моменты Александру Лукашенко не раз улыбалась удача. Из-за этого у президента Белоруссии появились иллюзии о своей неуязвимости, заявил журналист Владимир Дорохов.

Политолог напомнил, что в сентябре 2001 года в Белоруссии состоялись вторые выборы главы страны. Тогда победа Александра Лукашенко возмутила многих граждан. Но результаты президентской гонки отошли на второй план после серии террористических актов в США. Жуткая трагедия всколыхнула весь мир.

Через три года произошел подобный случай. В то время как все следили за захватом террористами школы в городе Беслан, политик объявил о голосовании по поправкам в основной закон страны – Конституацию. Лукашенко предложил исключить пункт, который ограничивал нахождение человека на посту президента двумя сроками.

"Переизбранию на пятый срок в 2015-м явно посодействовал конфликт на востоке Украины", – добавил Дорохов.

По словам эксперта, мир сильно изменился за время правления Александра Лукашенко. Тем не менее сам режим политика так и не был подвержен внутренним потрясениям и внешнему воздействию. Постоянное везение сыграло с президентом злую шутку – он поверил в свою непобедимость.

Напомним, 9 августа прошли шестые выборы главы Белоруссии. Победу вновь одержал Александр Лукашенко. Согласно данным Центризбиркома, его поддержали более 80% жителей страны. Не все граждане согласились с итогами голосования. Десятки тысяч людей вышли на улицы с требованием отставки лидера.