"Грибов съел, самогоном запил": эксперт выдвинул сенсационные версии отравления Навального

Известный телеведущий доктор Мясников рассказал, чем мог отравиться Алексей Навальный. Он назвал вещества, которые способны привести к приступу.

Как стало известно, оппозиционера уже отключили от аппарата ИВЛ в германской клинике "Шарите". Алексей Навальный начал дышать самостоятельно, ему перестали давать седативные препараты и вывели из этой комы.

Доктор Мясников отметил, что у действия медиков в отношении политического деятеля предсказуемы: "Все это идет стандартным путем человека, перенесшего какое-то тяжелое заболевание".

Врач заявил, что говорить об отравлении Алексея Навального так называемым "Новичком" – некорректно и оскорбительно для интеллекта. "Это слишком тонкий юмор – травить всех именно "Новичком", – заявил эксперт. Также он добавил, боевые отравляющие вещества, если бы их применили на человеке, не оставили бы ему шансов на выживание.

Доктор Мясников объяснил, что в мире таких случаев, как с Алексеем Навальным – "миллион в год". По его словам, подобные клинические случаи отравления хорошо описаны. "Эти блокаторы холинэстеразы... все это органофасфаты, все удобрения", – отметил он.

Также медик прокомментировал версию о том, что Алексей Навальный мог отравиться самостоятельно – либо случайно, либо умышленно. "Во-первых, принимать лекарства для улучшения памяти, которое обладает точно таким же эффектом. Допустим, передозировать... Может, он каких-то грибов съел, самогоном запил", – предположил специалист.