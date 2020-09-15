"Грибов съел, самогоном запил": эксперт выдвинул сенсационные версии отравления Навального

Как стало известно, оппозиционера уже отключили от аппарата ИВЛ в германской клинике "Шарите". Алексей Навальный начал дышать самостоятельно, ему перестали давать седативные препараты и вывели из этой комы.
Доктор Мясников отметил, что у действия медиков в отношении политического деятеля предсказуемы: "Все это идет стандартным путем человека, перенесшего какое-то тяжелое заболевание".
Врач заявил, что говорить об отравлении Алексея Навального так называемым "Новичком" – некорректно и оскорбительно для интеллекта. "Это слишком тонкий юмор – травить всех именно "Новичком", – заявил эксперт. Также он добавил, боевые отравляющие вещества, если бы их применили на человеке, не оставили бы ему шансов на выживание.
Доктор Мясников объяснил, что в мире таких случаев, как с Алексеем Навальным – "миллион в год". По его словам, подобные клинические случаи отравления хорошо описаны. "Эти блокаторы холинэстеразы... все это органофасфаты, все удобрения", – отметил он.
Также медик прокомментировал версию о том, что Алексей Навальный мог отравиться самостоятельно – либо случайно, либо умышленно. "Во-первых, принимать лекарства для улучшения памяти, которое обладает точно таким же эффектом. Допустим, передозировать... Может, он каких-то грибов съел, самогоном запил", – предположил специалист.
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