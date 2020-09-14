Врачи полностью отключили Навального от аппарата ИВЛ

В СМИ появилась свежие новости о здоровье Алексея Навального. Сообщается, что в состоянии учредителя ФБК зафиксирована положительная динамика, блогера решили отключить от аппарата ИВЛ.
По данным "Пятого канала", Навальный может самостоятельно вставать с кровати. Напомним, что блогер до сих пор проходит лечение в берлинской клинике Charite.
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