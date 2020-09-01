Что ответила Тихановская на вопрос о принадлежности Крыма

Светлана Тихановская в ходе интервью на литовском телеканале ответила, кому принадлежит Крым. По ее мнению, отчуждение территории произошло незаконно. Она отметила, что полуостров де-юре является украинским, а де-факто принадлежит России, пишет Пятый канал.
Также белорусский оппозиционер отметила, что больше всего сейчас ее заботят проблемы в своей республике. Ситуация с Крымом, как высказалась Светлана Георгиевна, является очень сложной. У народа Белоруссии разные мнения о принадлежности полуострова, однако никто не хочет, чтобы взгляды разъединяли людей, считает Тихановская.
Доктор политических наук Андрей Манойло в заявлении оппозиционера увидел неуверенность. По его мнению, Тихановская отвечала, слово студент, который не выучил экзаменационные билеты.
Эксперт предположил, что Светлана Георгиевна не согласовала вопрос о принадлежности Крыма с кураторами, которые якобы управляют ею. "Видимо, в методичке Тихановской не было этого пункта. Забыли поставить", – цитирует Манойло "ЦарьГрад".
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