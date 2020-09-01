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Лукашенко заговорил о гражданской войне

Лукашенко заговорил о гражданской войне

Александр Лукашенко. Фото: Николай Петров/БелТА/ТАСС
Президент республики заверил, что самого страшного не должно произойти. При этом он не исключил вероятность развития такого сценария.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что в стране может начаться гражданская война в случае продолжения протестов.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Лидер республики считает, что такой сценарий неизбежен, если граждане и дальше будут "ломать друг друга через колено". Однако он заверил, что такого не допустит.

"Вот этого быть не должно. Но вы не переживайте, этого не будет", – приводит слова Лукашенко агентство БЕЛТА.

Политик добавил, что понимает всю серьезность ситуации и наличие проблем в государстве. При этом он подчеркнул, что в стране "нет беспредела", и это хорошо.

"Нам никто больше не даст, чем то, что мы заработаем", – добавил он.

Ранее Александр Лукашенко предупредил о резне после прихода оппозиции к власти. Страну поделят на куски, а десятки граждан будут жестоко убиты.


При этом лидер опроверг распространенное утверждение о том, что он "держится за власть посиневшими пальцами". Единственное, чего он хочет, – это защитить страну от агрессоров.

В Белоруссии уже почти месяц идут массовые протесты. Десятки людей выходят на улицы с красно-белыми флагами и выкрикивают антиправительственные лозунги. Президент заявил, что большинство демонстрантов – это уголовники и безработные.

1 сентября 2020, 19:07 Источник: БЕЛТА ✓ Надежный источник
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