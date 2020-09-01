Политолог: Запад хочет использовать Белоруссию как антироссийский таран

Санкции стран Балтии в отношении Белоруссии носят декларативный характер. На самом деле Запад все еще надеется привлечь президента Александра Лукашенко на свою сторону, заявил политолог Александр Домрин.

По словам эксперта, прибалтийские республики обычно принимают решения о введении ограничений по указу Соединенных Штатов. Но сейчас контроль Америки за этими странами ослаб из-за предстоящих выборов, и поэтому введение "антилукашенковского" черного списка – это их личная инициатива.

Президент Александр Лукашенко уже пригрозил им ответными мерами. В частности, политик предложил закрыть границы под Брестом и Гродно, чтобы прекратить транзит товаров западных стран в Россию и Китай. Прибалты заявили, что не боятся этих ограничений, но все же решили повременить с дополнительными санкциями.

Как отметил политолог, западные государства по-прежнему надеются оторвать Минск от Москвы. Они намерены использовать Белоруссию как антироссийский таран. "Отсюда и скромные санкции, словно оставляющие лазейку: вернись, мол, к нам – и все простим", – объяснил Домрин.

Напомним, о введении санкций в отношении жителей Белоруссии стало известно в понедельник, 31 августа. Литва, Латвия и Эстония запретили президенту Александру Лукашенко и еще 30 чиновникам въезд на пять лет. Причиной тому стало насилие в отношении протестующих на митингах.