Володин высоко оценил роль Госсовета в системе власти России

Ровно 20 лет назад, 1 сентября 2020 года, президент Владимир Путин подписал указ о формировании Госсовета России. Такой орган необходим для нашей страны с ее федеративным устройством, поскольку помогает главе государства формировать политику с учетом мнений регионов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.



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