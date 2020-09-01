Володин высоко оценил роль Госсовета в системе власти России

Последние два десятка лет Госсовет обеспечивает связь федерального центра с субъектами, отметил председатель нижней палаты. "На его заседаниях губернаторы имеют возможность донести свою точку зрения", – сказал Володин.
Для России с ее федеративным устройством это очень важно, подчеркнул спикер Госдумы. По его словам, губернаторы, избранные народом, должны участвовать в управлении государством и отстаивать интересы своего региона на высшем уровне.
Володин напомнил, что президент предложил повысить роль губернаторов в федеральной политике. После принятия поправок к Конституции и закрепления статуса Госсовета в основном законе, вырос уровень ответственности его членов и повысился статус принимаемых ими решений, отметил спикер. Он выразил уверенность, что это положительно отразится на эффективности системы власти.
По словам председателя нижней палаты, федеральный закон о Госсовете находится на стадии подготовки. После внесения нормативно-правового акта на рассмотрение Госдумы, депутаты обсудят его с экспертным сообществом, резюмировал Володин.
Напомним, что 1 июля состоялось голосование по поправкам к Конституции. При явке почти 68% изменение основного закона поддержали свыше 77% проголосовавших.
Популярные темы форума
Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Хочу папика
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Грязные носки
Сколько надо зарабатывать в Москве ?
где купить одежду ?
Накипело
Говорят, если с папкой <цензура>. У. Й в одну и ту же дырку пихать, никогда не вырастешь