Володин осмотрел новый реабилитационный центр в Смоленской области

Инициатором строительства уникального реабилитационного центра выступил Вячеслав Володин. Осмотреть стройплощадку учреждения, расположенную в селе Дугино, вместе с ним приехал губернатор Смоленской области Алексей Островский.
Строительство центра проходит в рамках благотворительного проекта. Он предназначен, в первую очередь, для реабилитации людей после перенесенных заболеваний. Цены доступные, поэтому оспользоваться услугами центра смогут граждане с невысоким доходом. В частности, здесь жители региона смогут пройти курс восстановления после коронавирусной инфекции.
Вячеслав Володин отметил, что организационно-правовой формой центра не случайно была выбрана именно некоммерческая организация: вся прибыль будет тратиться на развитие и повышение качества и количества услуг.
Председатель Госдумы добавил, что центр также будет хорошим местом для отдыха и поднятия настроения. В этом посетителям помогут чистый воздух и находящаяся неподалеку река.
"И мы здесь все зонировали, в том числе, для того, чтобы друг другу никто не мешал. Если человек хочет просто приехать, воздухом подышать, на велосипеде покататься, провести несколько дней, – это одна ситуация. Если лечиться, то это другая ситуация. Здесь все это предусмотрено", – подчеркнул Володин.
В центре смогут одновременно находиться до 200 посетителей. К их услугам, – терапия минеральными водами в бальнеологическом отделении, двухместные номера, спортзал и бассейн с тремя плавательными дорожками – каждая длиной 25 метров.
Кроме того, в настоящее время на территории центра возводят Ледовую арену и культурный центр. В ближайшее время начнется строительство трех жилых корпусов, в каждом из которых будет по семь блок-секций.
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Хочу папика
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.