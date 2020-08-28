Володин осмотрел новый реабилитационный центр в Смоленской области

Спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил новый реабилитационный центр в селе Дугино Смоленской области. Учреждение предназначено в том числе для помощи переболевшим коронавирусом COVID-19. Центр порадует жителей региона комфортными условиями и доступными ценами.

Инициатором строительства уникального реабилитационного центра выступил Вячеслав Володин. Осмотреть стройплощадку учреждения, расположенную в селе Дугино, вместе с ним приехал губернатор Смоленской области Алексей Островский.

Строительство центра проходит в рамках благотворительного проекта. Он предназначен, в первую очередь, для реабилитации людей после перенесенных заболеваний. Цены доступные, поэтому оспользоваться услугами центра смогут граждане с невысоким доходом. В частности, здесь жители региона смогут пройти курс восстановления после коронавирусной инфекции.

Вячеслав Володин отметил, что организационно-правовой формой центра не случайно была выбрана именно некоммерческая организация: вся прибыль будет тратиться на развитие и повышение качества и количества услуг.

Председатель Госдумы добавил, что центр также будет хорошим местом для отдыха и поднятия настроения. В этом посетителям помогут чистый воздух и находящаяся неподалеку река.

"И мы здесь все зонировали, в том числе, для того, чтобы друг другу никто не мешал. Если человек хочет просто приехать, воздухом подышать, на велосипеде покататься, провести несколько дней, – это одна ситуация. Если лечиться, то это другая ситуация. Здесь все это предусмотрено", – подчеркнул Володин.

В центре смогут одновременно находиться до 200 посетителей. К их услугам, – терапия минеральными водами в бальнеологическом отделении, двухместные номера, спортзал и бассейн с тремя плавательными дорожками – каждая длиной 25 метров.

Кроме того, в настоящее время на территории центра возводят Ледовую арену и культурный центр. В ближайшее время начнется строительство трех жилых корпусов, в каждом из которых будет по семь блок-секций.