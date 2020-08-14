Володин не вошел в первую десятку депутатов Госдумы по уровню доходов

Депутаты Госдумы в пятницу, 14 августа, опубликовали декларации о доходах. Спикер Вячеслав Володин заработал за прошлый год чуть более 100 миллионов рублей. Наибольший доход задекларировал член фракции "Единая Россия" Григорий Аникеев.



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