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Володин не вошел в первую десятку депутатов Госдумы по уровню доходов

Володин не вошел в первую десятку депутатов Госдумы по уровню доходов

Фото: Duma.gov.ru
Депутаты Госдумы в пятницу, 14 августа, опубликовали декларации о доходах. Спикер Вячеслав Володин заработал за прошлый год чуть более 100 миллионов рублей. Наибольший доход задекларировал член фракции "Единая Россия" Григорий Аникеев.
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Декларации о доходах и имуществе опубликованы на официальном сайте нижней палаты парламента.

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За прошедший год доход Григория Аникеева составил почти два миллиарда 353 миллиона рублей. Он задекларировал 12 объектов недвижимости. Кроме того, парламентарий владеет несколькими дорогими автомобилями, вертолетом и моторными лодками.

На втором месте по уровню заработка оказался член думского комитета по бюджету и налогам, представитель "Единой России" Леонид Симановский – один миллиард 165 миллионов рублей. Третье место занял единоросс Николай Борцов – 707 миллионов рублей дохода за прошлый год.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в первую десятку парламентариев по уровню заработка не вошел. За 2019 год его доход составил чуть больше 100 миллионов рублей.

Как писали "Дни.ру", в прошлом году спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил на благотворительность более 45 миллионов рублей. Всего за пять лет Вячеслав Володин перевел для помощи нуждающимся более 220 миллионов рублей личных доходов.

Автор: 14 августа 2020, 19:53 Источник: Сайт Государственной Думы ✓ Надежный источник

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