Лукашенко предупредил о резне после прихода оппозиции к власти

В ходе недавней беседы с журналистами политик прокомментировал кризис в стране. Александр Лукашенко опроверг распространенное утверждение о том, что он "держится за власть посиневшими пальцами". Единственное, чего он хочет, – это защитить страну от агрессоров.
Президент отметил, что отдал много лет и много сил на восстановление Белоруссии из руин, и поэтому он не хочет видеть, как все гибнет. По мнению Лукашенко, если оппозиция станет во главе Белоруссии, то произойдет массовая резня. Страну поделят на куски, а десятки граждан будут жестоко убиты.
"То, что произошло на Украине, будет цветочками", – добавил глава страны.
Также Александр Лукашенко осудил своих подчиненных, которые внезапно изменили свои политические взгляды и перешли на сторону оппозиции. Некоторые из них попали в Координационный совет. Политик рассказал, что "переобувшие" чиновники ответят за свое преступление по закону.
Напомним, вот уже третью неделю в Белоруссии проходят митинги против Александра Лукашенко. Десятки людей выходят на улицы с бело-красно-белыми флагами и выкрикивают антиправительственные лозунги. Президент заявил, что большинство демонстрантов – это уголовники и безработные.
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Хочу папика
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Грязные носки
Сколько надо зарабатывать в Москве ?
где купить одежду ?
Накипело
Говорят, если с папкой <цензура>. У. Й в одну и ту же дырку пихать, никогда не вырастешь