Лукашенко предупредил о резне после прихода оппозиции к власти

Президент Александр Лукашенко заявил, что приход оппозиции к власти обернется катастрофой для Белоруссии. По его мнению, в стране начнется резня.

В ходе недавней беседы с журналистами политик прокомментировал кризис в стране. Александр Лукашенко опроверг распространенное утверждение о том, что он "держится за власть посиневшими пальцами". Единственное, чего он хочет, – это защитить страну от агрессоров.

Президент отметил, что отдал много лет и много сил на восстановление Белоруссии из руин, и поэтому он не хочет видеть, как все гибнет. По мнению Лукашенко, если оппозиция станет во главе Белоруссии, то произойдет массовая резня. Страну поделят на куски, а десятки граждан будут жестоко убиты.

"То, что произошло на Украине, будет цветочками", – добавил глава страны.



Также Александр Лукашенко осудил своих подчиненных, которые внезапно изменили свои политические взгляды и перешли на сторону оппозиции. Некоторые из них попали в Координационный совет. Политик рассказал, что "переобувшие" чиновники ответят за свое преступление по закону.

Напомним, вот уже третью неделю в Белоруссии проходят митинги против Александра Лукашенко. Десятки людей выходят на улицы с бело-красно-белыми флагами и выкрикивают антиправительственные лозунги. Президент заявил, что большинство демонстрантов – это уголовники и безработные.