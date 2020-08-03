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Белорусская оппозиция нашла способ победить Лукашенко

Белорусская оппозиция нашла способ победить Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Еще недавно никому не известная домохозяйка, а ныне кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, собирает на своих митингах десятки тысяч человек. Она завоевала симпатии миллионов граждан и объединилась со сторонниками тех, кого не допустили до голосования. Почему Александру Лукашенко стоит переживать за исход предвыборной гонки?
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Политтехнологи Светланы Тихановской используют оригинальные решения, которые могут быть востребованы в предвыборных кампаниях в других странах. Прежде всего, делается акцент на протестный потенциал общества. Помимо активности в социальных сетях, проводятся массовые акции без ярко выраженных лидеров – живые цепи, сигналы проезжающих мимо правительственных зданий автомобилистов, отмечает политолог Иван Лизан.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Митинги "кандидата из народа" собирают десятки тысяч человек. И это лишь самые смелые сторонники Тихановской, которые не боятся правоохранительных органов.

Избирательный штаб недавней домохозяйки предложил интересную новацию: те, кто за нее голосует, будут складывать бюллетени трубочкой. С учетом того, что урны для голосования прозрачные, сразу будет видно, сколько проголосовали за Тихановскую, приводит слова эксперта Олега Бондаренко газета "Взгляд". Задача фальсификации итогов выборов резко осложняется.

В пользу Тихановской может сыграть и ее амплуа "пустышки", отмечают эксперты. Политтехноологи предусмотрительно не стали писать для нее полноценную предвыборную программу.

По словам кандидата, ее задача в случае победы – провести новые, но уже честные и справедливые выборы. Таким образом избирателям дается понять, что борется не за власть, а за изменение всей политической системы, отмечает эксперт Андрей Скриба.

Кроме того, политтехнологам Тихановской удалось объединить вокруг своего кандидата белорусскую оппозицию, в том числе националистический электорат. С такой силой Лукашенко еще не сталкивался.

К тому же политической биографии у Тихановской нет, а значит, власти не могут ей ничего предъявить. Лукашенко сам настроил против себя многих граждан, чем оппозиция успешно пользуется, подчеркивают эксперты.

Выборы президента Белоруссии – 2020 пройдут 9 августа. За высший государственный пост поборются пять кандидатов, включая Александра Лукашенко.

Автор: 3 августа 2020, 22:03 Источник: Газета "Взгляд" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Президентские выборы в Белоруссии: соперники Лукашенко – кто они?

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