Белорусская оппозиция нашла способ победить Лукашенко

Еще недавно никому не известная домохозяйка, а ныне кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, собирает на своих митингах десятки тысяч человек. Она завоевала симпатии миллионов граждан и объединилась со сторонниками тех, кого не допустили до голосования. Почему Александру Лукашенко стоит переживать за исход предвыборной гонки?



Политтехнологи Светланы Тихановской используют оригинальные решения, которые могут быть востребованы в предвыборных кампаниях в других странах. Прежде всего, делается акцент на протестный потенциал общества. Помимо активности в социальных сетях, проводятся массовые акции без ярко выраженных лидеров – живые цепи, сигналы проезжающих мимо правительственных зданий автомобилистов, отмечает политолог Иван Лизан.



Митинги "кандидата из народа" собирают десятки тысяч человек. И это лишь самые смелые сторонники Тихановской, которые не боятся правоохранительных органов.

Избирательный штаб недавней домохозяйки предложил интересную новацию: те, кто за нее голосует, будут складывать бюллетени трубочкой. С учетом того, что урны для голосования прозрачные, сразу будет видно, сколько проголосовали за Тихановскую, приводит слова эксперта Олега Бондаренко газета "Взгляд". Задача фальсификации итогов выборов резко осложняется.

В пользу Тихановской может сыграть и ее амплуа "пустышки", отмечают эксперты. Политтехноологи предусмотрительно не стали писать для нее полноценную предвыборную программу.

По словам кандидата, ее задача в случае победы – провести новые, но уже честные и справедливые выборы. Таким образом избирателям дается понять, что борется не за власть, а за изменение всей политической системы, отмечает эксперт Андрей Скриба.

– Мы говорим, что хотим нового президента, а власть отвечает нам, что тогда будет "майдан".



Светлана Тихановская, кандидат в президенты Беларуси, в своем выступлении на госТВ ответила на риторику Лукашенко pic.twitter.com/4kbeHc7y0S — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) July 28, 2020

Кроме того, политтехнологам Тихановской удалось объединить вокруг своего кандидата белорусскую оппозицию, в том числе националистический электорат. С такой силой Лукашенко еще не сталкивался.

К тому же политической биографии у Тихановской нет, а значит, власти не могут ей ничего предъявить. Лукашенко сам настроил против себя многих граждан, чем оппозиция успешно пользуется, подчеркивают эксперты.

Выборы президента Белоруссии – 2020 пройдут 9 августа. За высший государственный пост поборются пять кандидатов, включая Александра Лукашенко.