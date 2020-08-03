Журналист: Лукашенко разрушил союз России и Белоруссии

Задержанием 33 россиян под Минском президент Белоруссии Александр Лукашенко разрушил союз с Россией, считает политический обозреватель Дмитрий Дризе. По его мнению, теперь любой прозападный оппозиционер на посту главы республики будет для Москвы лучше, чем Батька.



Лукашенко окончательно продемонстрировал, что с ним крайне тяжело иметь дело, считает журналист. "Похоже, мы больше не союзники", – констатировал эксперт.



По его мнению, для России Александр Лукашенко стал хуже, чем любой прозападный оппозиционер. Москва пыталась поставить зарвавшегося Батьку на место и оказывала на его режим экономическое давление, напомнил Дризе.

Все закончилось тем, что Лукашенко назвал Россию главным врагом. "И пытается объявить себя главным защитником Запада от притязаний бывшей империи", – написал журналист в колонке в газете "Коммерсант".

В Минске не исключают задержанных россиян Украине. В Киеве утверждают, что они принимали участие в боевых действиях в Донбассе. Лукашенко получил в свои руки хороший инструмент для шантажа Москвы, отмечает Дризе.

Если Белоруссия выдаст задержанных Украине, Россия будет вынуждена жестко реагировать, но пока непонятно, как, пишет журналист. Это грозит дальнейшим ухудшением отношений Москвы и Минска, уверен Дризе.

29 июля 33 россиянина были задержаны белорусскими силовиками в санатории под Минском. Их обвинили в подготовке терактов и беспорядков в республике в канун выборов.

Лукашенко: Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул. Никакого Стамбула не было и быть не могло, как оказалось на поверку. Ясно, что у этой группы были иные цели. И задача следствия - выяснить эти цели pic.twitter.com/RH6JE12Upy — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 1, 2020

Александр Лукашенко собрал срочное заседание Совета безопасности и потребовал от Москвы объяснений. Посол России в республике Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные следовали транзитом через Минск в Стамбул. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин подчеркнул, что даже на Западе задержание россиян считают срежиссированной акцией.