Запад поставил ультиматум Лукашенко: Ожидаем полноценного и прозрачного расследования

Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария обратились к властям Белоруссии и выступили с официальным заявлением. Александру Лукашенко поступил серьезный намек.



Дипломатические представители четырех государств возвестили, что осуждают насилие и угрозы белорусских военных в отношении граждан, они выразили солидарность жертвам жестокого обращения и соболезнования семьям погибших.

Западные страны призвали Александра Лукашенко прекратить применение силы против демонстрантов, освободить тех, кто задержан несправедливо, а также прекратить запугивание и преследование граждан в политических целях. Дипломаты подчеркнули, что поражены ходом демонстраций и бесчеловечным отношением силовиков к протестантам.

"Мы призываем власти Беларуси соблюдать принятые на себя международные обязательства по соблюдению основных демократических свобод и прав человека. Мы ожидаем полноценного и прозрачного расследования всех предполагаемых преступлений и злоупотреблений с целью привлечения виновных к ответственности.", – объявил Запад. По мнению Евросоюза, США, Великобритании и Швейцарии только при выполнении их наставлений получится урегулировать политический конфликт мирно.

Заявление западных стран опубликовано на сайте представительства Евросоюза в Минске. Запад дал понять, что разделяет взгляды белорусского народа, который хочет, чтобы в стране проводились свободные и честные выборы. Пока Александр Лукашенко не прокомментировал документ иностранных коллег.