Лукашенко высказался о Путине: Мой хороший друг

В минувший четверг президент России сообщил о создании резерва из сотрудников правоохранительных органов для помощи в подавлении беспорядков в Белоруссии. Владимир Путин уточнил, что сделал это по личной просьбе Александра Лукашенко.
Заявление коллеги прокомментировал в пятницу президент Белоруссии. Он назвал Путина "хорошим другом" и добавил, что может и сам защитить свою страну. "Но мы с президентом понимаем, что может случиться, если мы прозеваем", – приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.
По словам лидера, Белоруссию хотят превратить в театр военных действий. Западные государства планируют использовать ее как трамплин для нападения на Россию. Лукашенко обратил внимание, что возле белорусских границ появились американские танки.
Ранее белорусский лидер обвинил Польшу в намерении присоединить Гродненскую область. "Спят и видят", – заявил Александр Лукашенко. Он рассказал, что на запад страны были переброшены военные части для стабилизации обстановки.
В Польше назвали обвинение президента необоснованным и вызвали белорусского посла для серьезного разговора. "Мы разочарованы и с удивлением следим за высказываниями Александра Лукашенко", – сообщил заместитель польского МИД Марчин Пшидач.
Популярные темы форума
Перемирие с Джунглионой
Почему мужчинам нравятся гулящие???
Вопрос к дамам..... Серьозный
Асмус- стремная порноактриса
Как влюбить мужчину
Вы бы снялись в фильме для взрослых?
Безработица в стране.
Маньяки сидят на форуме
Хочу папика
Подскажите пожалуйста что мне делать, только без сарказма,у меня очень сложная ситуация.