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Лукашенко пригрозил ответными санкциями Западу: Посмотрим, кто еще кого попугает

Лукашенко пригрозил ответными санкциями Западу: Посмотрим, кто еще кого попугает

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Президент Александр Лукашенко отреагировал на известие о том, что ряд западных стран собирается ввести санкции против Белоруссии. Политик пригрозил им ответными мерами.

Продолжение: Лукашенко объяснил свое появление на публике с оружием
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На прошлой неделе представители Европейского союза заявили о намерении ввести санкции в отношении нескольких граждан Белоруссии, причастных к фальсификации президентских выборов и насилию на акциях протеста.

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 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Александр Лукашенко эмоционально отреагировал на это известие. "Мы им покажем, что такое санкции", – сказал белорусский президент на встрече с рабочими молочного комбината в Орше. Политик пригрозил Польше и Латвии ответными мерами.

По его словам, если раньше поляки и литовцы торговали с Россией и Китаем через Белоруссию, то теперь им придется искать новые пути. "Они хотели нас попугать танками. Посмотрим, кто еще кого попугает", – отметил Лукашенко.

Напомним, что в Белоруссии уже третью неделю проходят акции протеста. Жители страны уличили власти в подделке результатов президентского голосования. Многие из них заявили, что победу на выборах одержала оппозиционер Светлана Тихановская.

Действующий лидер сообщил, что голосование было честным и прозрачным, и предупредил всех провокаторов о серьезном наказании. В случае, если в стране начнется разбой, на помощь к Александру Лукашенко придут российские силовики.

Автор: 28 августа 2020, 14:05 Источник: БелТА ✓ Надежный источник
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Две недели после выборов в Белоруссии: Лукашенко взял в руки оружие

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость ОСВОБОДИТЬ полит. заключённых: Северинец Павел Константинович. Cтаткевич, также Андрей Санников. Они были арестованны до выборов их кандидатуры были не допущенны в кандидаты в президенты. Эти стойкие люди 10-летиями боролись за независимость и свободу. Они лучше всех знают ситуацию в Беларуси. Время это показало. Остальные - мутотень. Надо смотреть, что человек сделал за последние как минимум 10 лет, а не за последние три -четыре месяца.
Ответить
То есть таракан признался в том, что через Беларусь шли потоки товара в Россию, на которые Россия наложили эмбарго?
Гость ОСВОБОДИТЬ полит. заключённых: Северинец Павел Константинович. Cтаткевич, также Андрей Санников. Они были арестованны до выборов их кандидатуры были не допущенны в кандидаты в президенты. Эти стойкие люди 10-летиями боролись за независимость и свободу. Они лучше всех знают ситуацию в Беларуси. Время это показало. Остальные - мутотень. Надо смотреть, что человек сделал за последние как минимум 10 лет, а не за последние три -четыре месяца.
Ответить
Лукашенко признался в том, что через Беларусь шли потоки товара в Россию, на которые Россия наложили эмбарго?
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