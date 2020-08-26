Зеленский: Я не боюсь прямого диалога с Путиным

Украинский лидер в последний раз общался с Владимиром Путиным 26 июля. Президенты обсудили вопрос прекращения огня в Донбассе. Владимир Зеленский отметил, что открытый диалог с российским коллегой принес видимые результаты.
Глава государства заявил, что не все украинцы положительно относятся к его общению с Путиным. Но Зеленский не обращает внимания на замечания соотечественников. Если переговоры с главой России могут положить конец военным действиям, то они должны состояться.
"Если не будет диалога, когда это необходимо, не будет и мирного результата", – подчеркнул Зеленский.
Также президент высказался о включении Украины в состав Евросоюза. По словам Зеленского, не все члены объединения готовы стать партнерами Незалежной. Они с подозрением смотрят на Россию, которая не хочет, чтобы соседнее государство стало проевропейским.
Политик добавил в интервью Euronews, что благодарен лидерам западных стран за антироссийские санкции. Владимир Зеленский выразил надежду, что Украина станет государством, которое Евросоюз захочет видеть в своем составе.
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