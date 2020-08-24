Лукашенко попросил у Путина военной помощи

Первый президент Украины Леонид Кравчук утверждает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к России за военной помощью. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Кравчук уверен, что Лукашенко попросил помощи у президента России Владимира Путина, поскольку уверен, что к напряженной обстановке в Белоруссии приложили руку иностранцы, сообщает Ura.ru.

Напомним, что в Белоруссии уже более двух недель продолжаются массовые протестные акции. К ним присоединились рабочие ряда крупных производственных предприятий, которые вышли на забастовки.