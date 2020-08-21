Макаренко назвал заявления об отравлении Навального манипуляцией

По мнению политика и общественного деятеля Эрнеста Макаренко, выгоды в отравлении блогера Алексея Навального в России ни для кого нет. Он считает, что ситуацию с госпитализацией блогера используют для манипуляции общественным мнением.



прочитано 363 раза