Омские врачи запретили транспортировку Навального

Врачи омской Городской больницы скорой помощи, куда основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный был доставлен в тяжелом состоянии после отравления, отказались разрешать его транспортировку. Свою позицию они аргументировали нестабильным состоянием политика.
Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила, что родственники Алексея Навального дали разрешение на перевозку общественного деятеля. Однако медики уверены, что этого недостаточно, сообщает телеканал "360". Окружение 44-летнего политика возмущено и считает, что это решение является попыткой "потянуть время", чтобы ядовитые вещества в организме мужчины рассосались, а их след невозможно было обнаружить.
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