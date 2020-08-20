Песков отреагировал на известие об отравлении Навального

Сегодня в СМИ появились крайне тревожные новости об Алексее Навальном. Стало известно, что учредителю ФБК стало плохо во время перелета из Томска в Москву.
Главной версией случившегося на данный момент является то, что политика отравили. Известно, что Навальный пропустил завтрак в гостинице, после чего выпил чай в аэропорту.
В некоторых телеграм-каналах утверждается, что на днях Алексей употреблял спиртное, а сегодня утром выпил несовместимое с алкоголем лекарство. Эту теорию подвергли критике, поскольку пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает обратное.
Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Чиновник заявил, что в Кремле готовы посодействовать лечению Навального. В частности, речь шла о транзите госпитализированного за границу, если появится такая необходимость.
Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полёте ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020
Кроме того, Песков пожелал политическому деятелю скорейшего выздоровления. Известно, что Владимир Путин осведомлен о происходящем – президент получает необходимую информацию из прессы.
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