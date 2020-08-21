Зеленский отреагировал на данные о причастности украинцев к задержанию россиян под Минском

Украинский политик рассказал, что ознакомился с этой новостью. По его словам, представленные журналистами данные являются ложными. "Печально, что некоторые издания сделали из этого сенсацию. Я не знаю ни о какой операции. Это бред", – сказал Владимир Зеленский.
О задержании 33 россиян в санатории под Минском стало известно в конце июля. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что граждане соседнего государства планировали устроить массовые беспорядки накануне президентских выборов.
Задержанных назвали бойцами ЧВК "Вагнер". Выяснилось, что некоторые из них были причастны к военным действиям в Донбассе. В начале августа Украина сделала запрос о выдаче 28 россиян, но белорусская сторона отказала. 14 августа задержанные вернулись на родину.
Спустя некоторое время газета "Комсомольская правда" опубликовала материал-расследование запутанного дела. Как рассказал анонимный источник, арест российских граждан был провокацией украинских спецслужб.
Они связались с "вагнеровцами" и представились сотрудниками российской нефтяной компании. Злоумышленники предложили бывшим военным поработать охранниками на объектах в Сирии и купили для них авиабилеты.
По прибытии россиян в Минск украинцы сообщили белорусским коллегам о подозрительных иностранцах, которые могут готовить государственный переворот. "Вагнеровцев" задержали и отправили под арест.
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