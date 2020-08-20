Украина распространяет абсурдные оправдания за антироссийскую провокацию в Минске

В конце июля в Белоруссии задержали группу россиян, подозреваемых в диверсии перед президентскими выборами. Позже появилась информация, что именно СБУ спланировала спецоперацию, обвинив в произошедшем Москву. Чтобы оправдать собственный провал, украинские спецслужбы через местные СМИ опубликовали аудиозапись "переговоров" мнимых бойцов ЧВК со своим агентом.



По легенде, сотрудники СБУ под прикрытием предложили русским работу по контракту, приписав им членство в ЧВК "Вагнер". Специально для аудиозаписи украинские спецслужбы наняли людей, которых они выдали за "вагнеровцев". С помощью их "сенсационных признаний" силовики хотели дискредитировать Россию. Однако вышло наоборот.

СБУ не удалось легализовать через прессу версию о спецоперации, в ходе которой ей якобы удалось вытянуть важную информацию из россиян. Антироссийский вброс явно был подготовлен непрофессионалами. Ведь приведенные на записи "факты" можно легко опровергнуть.

Издание "Блокнот" провело детальный разбор "переговоров" некоего агента СБУ, представляющегося "Иваном Петровичем", с якобы сотрудниками российской ЧВК.

Например, "вагнеровец" Ринат Каримов признается, что под Дебальцево сбил сразу несколько американских самолетов F-16. Однако таких истребителей никогда не было на Украине.

Еще один "сотрудник" российской частной военной компании Сергей Маслов утверждает, что ему удалось совершить подбить борт экс-главы Украины Петра Порошенко. Но подобной атаки не было. Кроме того, липовый "чвкашник" сначала говорит, что пускал ракету в сторону Мариуполя, будто бы упавшую в лесах под поселком Широкино, хотя никаких лесов там нет – в этом можно убедиться, открыв любую онлайн-карту.

По словам другого "бойца" российской ЧВК Александра Руденко, ему довелось поработать на Украине с зенитными установками, а потом его сразу пересадили на ЗРК "Бук". Но это разная военная техника – ЗУ не требует особой подготовки, а вот за "Буки" вряд ли посадят новичка. Так что слова Руденко выглядят неправдоподобно.

Также в сети опубликовали записи разговоров, не вошедшие в ролик @IaninaSokolova. Данные записи не имеют четкого авторства, но аналогичны по повествованию и смыслу. Особое внимание офицер СБУ сделал на опыте использования бойцами средств ПВО pic.twitter.com/DIAiVDvh6L — Серьезная Война (@serious_war) August 19, 2020

Еще абсурднее признания некоего Сергея Федорова, который "сумел сбить" вертолет Ми-8 противотанковой управляемой ракетой. В реальной жизни сделать это практически невозможно, с технической точки зрения – маловероятно. Также Федоров заявил агенту СБУ о присутствии в Дмитровске американских танков Abrams, которых на самом деле никогда там не было.

Анализ аудиозаписей наталкивает на определенные мысли: либо материалы готовили совсем уж недалекие силовики, либо сотрудники, которые ради антироссийского вброса готовы поверить в любую нелепицу. При этом сам факт публикации "сенсационных переговоров" указывает на то, что СБУ признает причастность к спецоперации против группы россиян. А они, к слову, не имеют ничего общего с российской ЧВК "Вагнер". Нет доказательств того, что они связаны с частной военной компанией и вели переговоры с неким агентом под прикрытием из СБУ.

Попытка украинских спецслужб оправдаться за плохо срежиссированную провокацию не выдерживает никакой критики.