"Уже не актив": под режим Лукашенко заложили "бомбу"

В условиях непрекращающихся протестов и забастовок рабочих белорусский президент обратился за помощью к Кремлю вопреки антироссийской риторике, которую озвучивал в последнее время. Но эксперты уверены, что он останется со своими проблемами один на один.

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