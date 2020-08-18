Политолог высказался о выступлении Лукашенко перед рабочими: Переоценивает свою популярность

Выступление Александра Лукашенко перед протестующими рабочими обернулось провалом. Почему президенту Белоруссии не удалось привлечь народ на свою сторону, рассказал директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич.

В минувший понедельник белорусский лидер побывал на Минском заводе колесных тягачей. Рабочие предприятия встретили Александра Лукашенко криками "Уходи!", чем сильно разозлили его. Президент пообещал расправиться с провокаторами.

Выступление лидера на сцене оценил эксперт. По словам Андрея Казакевича, президент хотел продемонстрировать свою силу и показать, что он не боится критически настроенной аудитории. Лукашенко надеялся покорить сотрудников завода своими идеями и харизмой.

Политолог заявил, что глава Белоруссии переоценивает способности и популярность в народе. Последние 20 лет Лукашенко встречался с людьми, которые всегда соглашаются с ним. "Он находится под влиянием искусственно созданного кокона", – сказал Казакевич.

Одной из наиболее вероятных причин провала Лукашенко стало отсутствие опыта. Президент тесно общался с гражданами и использовал риторические приемы в конце 90-х годов. Сейчас политик чаще всего сидит в кабинете и контактирует с чиновниками.

Андрей Казакевич также назвал странным поведение помощников Александра Лукашенко. Они должны были созвать на завод массовку, которая хорошо бы вела себя при встрече с лидером и задавала правильные вопросы. Почему-то такого не было сделано.