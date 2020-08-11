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Политика

"На штыках не усидишь": Шнуров обратился к Лукашенко после протестов в Белоруссии

Сергей Шнуров. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лидер группы "Ленинград" и политик Сергей Шнуров в привычной манере высказался о протестах в Белоруссии. Музыкант не выбирал выражения.
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Акции протеста в Белоруссии продолжаются уже два дня. Народ требует, чтобы Александр Лукашенко ушел в отставку. Люди не признают результаты выборов. Это понимает недавно подавшийся в политику Сергей Шнуров. Он опубликовал стихотворение в своем инстаграм-аккаунте на злобу дня.

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 Сергей Владимирович Шнуров

Сергей Владимирович Шнуров певец, музыкант

Так, музыкант призвал Александра Григорьевича открыть глаза. Шнуров не понимает, почему президент Белоруссии избивает жителей страны, хоть и чужими руками. "Ты чего, как не родной, стал народ *** (бить – Прим.ред.)", – написал Сергей.

Певец назвал Лукашенко чмом, который "поливает" газом земляков. По мнению Шнурова, для белорусов президент стал не батькой, а отчимом. "Ты услышишь правду, ишь, уши приоткрой и очи! На штыках не усидишь!", – зарифмовал музыкант.

Напомним, на прошлой неделе российские артисты отказались ехать в Белоруссию для выступления на концерте. Певцы и музыканты сделали это по просьбе жителей республики, которые понимают, что сейчас в стране не до развлечений.

Согласно официальным данным, Александр Лукашенко набрал на выборах 9 августа 80% голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская оказалась на втором месте. За нее проголосовали 10% избирателей.

Автор: 11 августа 2020, 21:43 Источник: Instagram
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Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Larissa kunova
Шнурок пропитый.Не лезь не в свое дело.Белорусы сами разберуться.Не надо твоего дешевого пиара.
Если бы белорусы могли сами разобраться они бы давно разобрались! Им нужна помощь и Шнур молодец!
Larissa kunova
Ответить
Извиняюсь-разберуТся.
Larissa kunova
Ответить
Шнурок пропитый.Не лезь не в свое дело.Белорусы сами разберуться.Не надо твоего дешевого пиара.
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