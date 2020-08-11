В штабе рассказали о возвращении Тихановской

Светлана Тихановская сперва невольно стала кандидатом, вокруг которого объединилась вся оппозиция, а затем оказалась втянутой в уличные беспорядки. Недовольные итогами выборов президента в Белоруссии, выходя на улицы, ждали, что она возглавит протест. Однако Тихановская внезапно пропала.
Многие начали гадать о судьбе кандидата. Некоторые считали, что она покинула страну, другие были уверены, что власти успели ее задержать. Эту версию косвенно подтверждал тот факт, что ранее стало известно о блокировании политика в здании ЦИК.
Штаб Светланы Тихановской отчитался, что та вышла на связь. "С ней все хорошо", – цитирует Life представителя главного оппозиционного кандидата на августовских выборах президента Белоруссии.
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