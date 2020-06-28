Путин озвучил результаты всех своих тестов на коронавирус

Президент России Владимир Путин регулярно сдает тесты на коронавирус. В интервью телеканалу "Россия 1" он даже уточнил, с какой частотой это происходит.
Российского лидера проверяют на коронавирус раз в три – четыре дня. Также владимир Путин озвучил результаты этих тестов. Все они оказались отрицательными.
Коронавирус в России, равно как и во всем мире, показал, что подхватить болезнь может любой человек. Последние новости и данные статистики показали, что COVID-19 обнаруживается и у врачей, и у политиков, и у звезд шоу-бизнеса и спорта.
О существовании опасности заражения для Владимира Путина СМИ заговорили после того, как коронавирус был диагностирован у главного врача клиники в Коммунарке Дениса Проценко. До того, как болезнь проявилась, тот лично встречался с президентом России и показывал ему свои владения.
Беспокойство этих паникеров только усилилось после того, как стало известно о положительном тесте на коронавирус у пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова. Впрочем, сам он исключил какую-либо вероятность заражения своего начальника.
Глава пресс-службы Кремля подчеркнул, что на протяжении длительного времени он физически не пересекался с Владимиром Путиным. Более того, президент регулярно проходит соответствующие проверки – за его здоровьем следят настоящие специалисты.
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