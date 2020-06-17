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Политика
Для освобождения россиян действовать в отношении ПНС Ливии стоит с позиции силы, считает политолог

Для освобождения россиян действовать в отношении ПНС Ливии стоит с позиции силы, считает политолог

Фото: Amru Salahuddien/XinHua/www.globallookpress.com
Политолог Владимир Джаралла дал интервью изданию "Слово и Дело", в котором оценил позицию МИД РФ в вопросе освобождения российских социологов из ливийского плена. По его мнению, жёсткая позиция внешнеполитического ведомства России по этому вопросу повлияет на террористов, сотрудничающих с нелегитимным триполитанским правительством.
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Уже более года прошло, как россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан находятся в плену у террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. На недавней встрече с представителями ПНС глава МИД РФ Сергей Лавров в жёсткой форме потребовал вернуть россиян домой. Эту позицию российского внешнеполитического ведомства подтвердила в интервью Федеральному агентству новостей представитель МИД Мария Захарова.

По мнению политолога, именно так, с позиции силы надо разговаривать с представителями ПНС, так как попытки обратиться к разуму могут быть восприняты как признак слабости. "Такая специфика мышления как раз весьма восприимчива именно к решительным позициям, которую, наконец-то, начал проявлять МИД. Разумеется, это один из элементов, но он является важным сигналом для захвативших социологов боевиков о том, что терпение России заканчивается", – подытожил Джаралла.
Такого же мнения придерживается депутат Государственной Думы Евгений Фёдоров. Он уверен, что россиян пленили террористы, а с террористами нужно поступать жестко.

Напомним, что в мае прошлого года в Ливии были захвачены в плен двое россиян. Подконтрольные нелегитимному триполитанскому правительству террористы заточили Максима Шугалея и Самера Суэйфана в частную тюрьму "Митига", где наши граждане вынуждены терпеть нечеловеческие условия содержания.

Фото: Stringer/dpa/www.globallookpress.com
Напомним, что ранее глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич рассказал о том, как ливийские боевики пытались шантажировать Россию. После того как российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана похитили в Триполи, Правительство национального согласия Ливии предложило Москве сделку: в обмен на пленников изменить свою позицию относительно кризиса в североафриканской стране.
17 июня 2020, 21:18

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